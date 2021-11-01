Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

В рамках 13 раунда украинской Премьер-лиги Днепр-1 дома сыграет против закарпатского Миная.

Понедельник, 1 ноября, 17:00. Днепр-Арена, Днепр. Арбитр — Александр Омельченко. Трансляция на ТК Униан.

Осеннюю часть сезона-2021/22 УПЛ Днепр-1 чередует отличными и заслуженными победами и поражениями, в которых команда Игора Йовичевича выглядит откровенно слабо и несобранно. Если поражения от Шахтера и Динамо оправдать можно перед фанатами, то 0:4 от Зари, которая играет на фоне еще дух турниров — сложно объяснить. Однако цели игрокам Днепра-1 поставлены самые высокие — завершить сезон в тройке лидеров, дабы побороться за попадание в еврокубки. В предстоящем матче победа днепрян выглядит предсказуемой, тем более что до третьего места всего четыре очка отрыва. Нужно эту дистанцию сокращать до зимней паузы.

У Миная после яркого начала чемпионата началась череда неудач. Все помнят, как спешно собиралась команда, и даже не притертые друг к другу футболисты играли лучше, чем в осенней стадии УПЛ. Не так давно Минай сменил главного тренера. На место Василия Кобина, который во второй раз покинул клуб, пришел известный украинскому болельщику специалист Игорь Леонов. В последних шести играх команда не знает вкуса побед, и едет в Днепр с одной мыслью — добыть три очка и вылезти из зоны выбывания.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

- Команды между собой встречались всего два раза (по одной победе у каждой из команд).

- Артем Довбик может забить свой седьмой гол в текущем сезоне УПЛ и сравняться с Денисом Безбородько.

- Серия ничейных результатов Миная длится уже два матча.