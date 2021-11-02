Украина

Наставник Динамо прокомментировал выступления своих форвардов в текущем сезоне.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу высказался о том, почему в нападении столичного клуба играет номинальный хавбек Денис Гармаш, тогда как в распоряжении румынского наставника есть достаточное количество форвардов.

По словам специалиста, Гармаш гораздо полезнее и эффективнее, чем номинальные форварды Динамо.

"Это игрок, который выходит на поле и делает разницу. Денис показывает пример профессионализма и преданности клубу, как нужно биться за Динамо. Он банально полезнее и эффективнее, чем все остальные нападающие.

Остальным форвардам, видимо, нужно больше времени для адаптации в команде, подстроиться под стиль нашей игры", — сказал Луческу в интервью SportArena.

Также 76-летний специалист объяснил, почему был зол на своих подопечных по окончанию матча с Мариуполем (2:1).

"Я был зол из-за того, что мы не забили столько моментов, которые накопились. Вместо того, чтобы выиграть 5:1, мы 3:2 закончили. И то, что судья не дал доиграть до конца. Мы выходили к пустым воротам, вратаря не было. Семь секунд не доиграли.

Потом я поговорил с игроками и все им объяснил. И был прав во всем, что им говорил", — считает Луческу.

Напомним, во вторник, 2 ноября Динамо примет на своем поле Барселону в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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