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Football.ua определяет лучшего тренера УПЛ по итогам октября.

Футбольный октябрь позади. В этом месяце мы имели возможность лицезреть 4 тура УПЛ и самое время определить, кто из наставников проявил себя лучше своих коллег. Мы выбрали троих тренеров, которые достойны данного звания.

1. Роберто Де Дзерби (Шахтер)

Игры Шахтера в октябре:

Динамо – Шахтер 0:0

Шахтер – Заря 6:1

Ворскла – Шахтер 0:2

Шахтер – Десна 4:1

У итальянского специалиста Шахтера это был самый тяжелый месяц в его работе на этом посту. Помимо тяжелейших матчей в Лиге чемпионов, в УПЛ были встречи с достаточно непростыми соперниками. Не сумел обыграть Де Дзерби только киевское Динамо, все остальные команды были биты достаточно уверенно и в хорошем стиле. Наверное, сам Де Дзерби не назовет этот Шахтер тем коллективом, который он желает видеть, но уже отчетливо видна рука итальянского специалиста.

2. Мирча Луческу (Динамо)

Игры Динамо в октябре:

Динамо – Шахтер 0:0

Львов – Динамо 1:4

Динамо – Днепр-1 2:0

Мариуполь – Динамо 2:3

Румынский специалист в начале месяца добыл стратегически важную ничью в игре против Шахтера, уверенно обыграл Львов и неожиданно просто был бит Днепр-1. Много вопросов у Мирчи Луческу было к своим игрокам после матча с Мариуполем. Динамо все равно выиграло, но Луческу остался недоволен тем, что матч, который обязан был заканчиваться разгромной победой его подопечных, закончился победой с минимальным преимуществом.

3. Валерий Кривенцов (Металлист 1925)

Игры Металлиста 1925 в октябре:

Металлист 1925 – Минай 1:0

Мариуполь – Металлист 1925 1:2

Металлист 1925 – Ингулец 4:0

Металлист 1925 – Заря 1:6

Кому-то может показаться странным в данном списке наличие тренера, который в 13-м туре УПЛ проиграл Заре со счетом 1:6, но давайте не забывать о том, что Металлист 1925 – это дебютант УПЛ команда, которую многие записывали в аутсайдеры перед стартом сезона. Мало кто верил, что они смогут вести успешную борьбу за выживание, а Металлист 1925 взял и трижды в октябре обыграл своих конкурентов – Минай, Мариуполь и Ингулец.

Предлагаем вам, дорогие читатели, выбрать лучшего главного тренера октября среди представленных кандидатур.

Сергей Горбаченко, Football.ua