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Football.ua представляет анонс поединка 14-го тура УПЛ между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Матч, который вполне может считать центральным в туре, будет сыгран в Киеве на НСК Олимпийском. Киевское Динамо примет Ворсклу, которая на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Динамо – Ворскла

Суббота, 6 октября, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевское Динамо посреди недели минимально проиграло Барселоне на своем поле со счетом 0:1. Подопечные Мирчи Луческу провели неплохой поединок и вполне могли рассчитывать на ничью в том матче, но немного не повезло. Наверняка киевляне сейчас пребывают не в лучшем психологическом состоянии, да и с точки зрения физической готовности преимущество должно быть у Ворсклы, которая готовилась к этой встрече всю неделю.

Ворскла в предыдущем туре каким-то невообразимым образом не сумела выиграть у Черноморца. Подопечные Юрия Максимова имели уйму возможностей для взятия ворот, но пробить Владислава Кучерука так и не сумели, хотя их показатель xG в том матче перевалил за 2. Приятная новость для болельщиков Ворсклы – после дисквалификации возвращается лидер команды Оливье Тилль. От игры этого футболиста зависит многое в атаке Ворсклы. Это точно должно усложнить жизнь киевскому Динамо. Тем более, вспоминаем недавнюю встречу Ворсклы против Шахтера и вплоть до удаления Оливье Тилля полтавчане выглядели очень хорошо и у "оранжево-черных" не было никакого преимущества.

Динамо, конечно же, фаворит данного противостояния, но букмекеры считают, что у полтавчан совсем ничтожные шансы даже на ничью. Хотя, при удачном стечении обстоятельств Ворскла вполне может рассчитывать на очки в этом матче. Наталкивает на эти мысли и достаточно уверенная игра обороны полтавчан и их голкипера Дмитрия Ризныка.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 52 (40 побед Динамо, 8 ничьих, 4 победы Ворсклы)

На поле Динамо: 26 (23 победы Динамо, 2 ничьих, 1 победа Ворсклы)

Разница забитых и пропущенных голов: 114-34 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 8:0 (2002)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua