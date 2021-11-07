Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

ПФК Львов в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Десну.

ПФК Львов — Десна

Воскресенье, 7 ноября, 19:30. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Виктор Копиевский. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

ПФК Львов подходит к поединку на тринадцатой строчке турнирной таблицы с десятью набранными баллами. Команда Олега Дулуба чередует поражения с успешными результатами. В прошлом туре львовяне добыли победу с минимальным счетом над Колосом благодаря голу Романчука под занавес встречи.

Подопечные Олега Дулуба в каждой игре демонстрируют характер и заряженность на борьбу, но местами им не хватает мастерства. В грядущем туре команду ожидает противостояние с более мастеровитым соперником, чем Колос, — Десной.

"Северяне" идут на девятой позиции с восемнадцатью баллами и переживают не лучший период. За последние пять игр команда Александра Рябоконя набрала всего лишь два балла. В минувшем туре Десна играла против Шахтера и потерпела поражение со счетом 1:4. "Северянам" нужно реабилитироваться за разгром.

Статистика личных встреч между этими командами может удивить рядового болельщика. Из пяти последних матчей львовяне добыли четыре победы, а Десна выиграла лишь раз, но зато с разгромным счетом — 4:1. Подопечные Александра Рябоконя сделают все, чтобы прервать сложившуюся тенденцию в матчах со Львовом.

Ориентировочные составы: