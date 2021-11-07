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Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Ингульцом и Днепром-1.

Днепр-1 постарается остаться в группе лидеров и одержать победу над Ингульцом, который на данный момент находится в нижней части турнирной таблицы.

Ингулец – Днепр-1

Воскресенье, 7 ноября, 14:00. Стадион Звезда, Кропивницкий. Сергей Бойко – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Днепр-1 продолжает свою борьбу за бронзовые медали УПЛ, Ингулец – это лишь очередная преграда на пути к этой цели. Внезапный успех Ворсклы в игре с киевским Динамо обязует футболистов Днепра-1 отнестись к предстоящему поединку с максимальной концентрацией. В прошлом туре подопечные Игора Йовичевича не заметили сопротивления со стороны Миная и уже к середине первого тайма оформили комфортное преимущество в счете. Артем Довбик и компания наверняка и в предстоящем матче будут нацелены на то, чтобы улучшить свои личные голевые показатели.

Ингулец имел неутешительную серию из поражений и в прошлом туре наконец-то сумел не проиграть и сыграл вничью с Вересом. Команде Сергея Лавриненко точно будет непросто в этом поединке. Ингулец точно будет отбиваться большими силами и сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 2 (1 ничья, 1 победа Днепра-1)

На поле Ингульца: 1 (1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 1-3 в пользу Днепра-1

Самый результативный матч: победа Днепра-1 2:0 (2021)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua