Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Зарей и Вересом.
Верес - Заря
07 ноября 2021, 07:45
Луганская Заря постарается продолжить свое победное шествие в Упл, но в соперниках у луганчан крепкий соперник из Ровно – Верес.
Заря – Верес
Воскресенье, 7 ноября, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Анатолий Абдула – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.
Заря в последние недели набрала солидный ход и поочередно обыгрывает своих оппонентов, то в Лиге Конференций, то в чемпионате Украины. При всех тех проблемах, которые нынче существуют внутри клуба, луганская команда продолжает с завидной регулярностью набирать очки в УПЛ. В прошлом туре под горячую руку попал Металлист 1925 и вытащил из сетки своих ворот целых голов. Феерили в том матче Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш.
Верес все больше осваивается в УПЛ. Несмотря на то, что команда только поднялась из Первой лиги, она имеет в своем распоряжении большое количество опытных футболистов. Особо показательным был матч против Черноморца, где одесситы имели много возможностей, но не довели их до забитых мячей, а Верес хладнокровно реализовал свои эпизоды. Команда Юрия Вирта точно попытается испортить жизнь Заре в этом матче, а вот получится ли – вопрос.
Статистика личных противостояний
Всего игр в УПЛ: 10 (4 победы Зари, 1 ничья, 5 побед Вереса)
На поле Зари: 5 (2 победы Зари, 1 ничья, 2 победы Вереса)
Разница забитых и пропущенных голов: 7-12 в пользу Вереса
Самый результативный матч: победа Вереса 3:0 (1994)
прогноз 2:1
Сергей Горбаченко, Football.ua