Украина

Football.ua представляет анонс матча 14-го тура УПЛ между Зарей и Вересом.

Луганская Заря постарается продолжить свое победное шествие в Упл, но в соперниках у луганчан крепкий соперник из Ровно – Верес.

Заря – Верес

Воскресенье, 7 ноября, 17:00. Славутич-Арена, Запорожье. Анатолий Абдула – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Заря в последние недели набрала солидный ход и поочередно обыгрывает своих оппонентов, то в Лиге Конференций, то в чемпионате Украины. При всех тех проблемах, которые нынче существуют внутри клуба, луганская команда продолжает с завидной регулярностью набирать очки в УПЛ. В прошлом туре под горячую руку попал Металлист 1925 и вытащил из сетки своих ворот целых голов. Феерили в том матче Александр Гладкий и Аллахьяр Сайядманеш.

Верес все больше осваивается в УПЛ. Несмотря на то, что команда только поднялась из Первой лиги, она имеет в своем распоряжении большое количество опытных футболистов. Особо показательным был матч против Черноморца, где одесситы имели много возможностей, но не довели их до забитых мячей, а Верес хладнокровно реализовал свои эпизоды. Команда Юрия Вирта точно попытается испортить жизнь Заре в этом матче, а вот получится ли – вопрос.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 10 (4 победы Зари, 1 ничья, 5 побед Вереса)

На поле Зари: 5 (2 победы Зари, 1 ничья, 2 победы Вереса)

Разница забитых и пропущенных голов: 7-12 в пользу Вереса

Самый результативный матч: победа Вереса 3:0 (1994)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua