Украина

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 13 тура испанской Ла Лиги Вильярреал дома сумел переиграть Хетафе со счетом 1:0.

Первый тайм прошел под полным контролем "желтой субмарины". Создав первый момент в игре, хозяева вышли вперед. Ману Тригерос откликнулся на прострел в штрафную площадь и пробил точно в левый угол ворот Сории. Под конец первого тайма хозяева забили второй, но гол Пако Алькасера арбитр не засчитал из-за положения вне игры.

Во втором тайме Вильярреал также действовал опаснее гостей. На 59 минуте команда могла претендовать на пенальти, но арбитр никак не среагировал на момент. Под конец игры Диа мог ставить точку, но не смог реализовать шикарный момент. Итог матча — минимальная победа Вильярреала. Команда Эмери прервала серию без побед, которая длилась четыре матча.

Вильярреал - Хетафе 1:0

Гол: Тригерос, 10

Вильярреал: Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Капу, Коклен, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 71), Пако Алькасер (Чуквуэзе, 71), Данджума (Пино, 12; Диа, 46).

Хетафе: Сория, Ньом (Мата, 60), Митрович, Джене, Куэнка, Оливера (Витоло, 82), Максимович, Арамбарри (Альмада, 90+4), Аленья, Унал (Акуругу, 82), Поведа (Иглесиас, 60).

Предупреждения: Мата, Арамбарри, Альбиоль.