Украина

Определились номинанты после 14 туров.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов стал лучшим тренером 14 тура украинской Премьер-лиги.

Под руководством Максимова полтавчане сумели обыграть киевское Динамо на НСК Олимпийский со счетом 1:2.

Лучшим футболистом тура стал нападающий луганской Зари Шахаб Захеди. Его хет-трик в ворота ровенского Вереса принес клубу убедительную победу со счетом 3:0.

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