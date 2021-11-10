Специалист пообщается с прессой перед стартом тренировочного сбора.
Александр Петраков, фото УАФ
10 ноября 2021, 08:53
Сборная Украины находится на финальном этапе подготовки к товарищескому матчу против Болгарии.
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщается с прессой. Начало пресс-конференции — в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.