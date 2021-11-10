Украина

Специалист пообщается с прессой перед стартом тренировочного сбора.

Сборная Украины находится на финальном этапе подготовки к товарищескому матчу против Болгарии.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пообщается с прессой. Начало пресс-конференции — в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе, 11 ноября.

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