Украина

Кипер признался, что взял номер в честь экс-кипера Динамо.

Вратарь киевского Динамо и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет признался, что фанател по игре Икера Касильяса и экс-вратаря "бело-синих" Максима Коваля.

"Моим кумиром в то время был Икер Касильяс. Я очень внимательно следил за Реалом, когда был маленьким.

Мне очень нравился Макс Коваль. Поэтому я и взял 35-й номер. Когда мне было лет 9-10, я начал следить за ним. Поэтому я сказал: "Дедушка, хочу 35-й номер, пойдем набьем". Он говорит: Хорошо. Так все и началось.

Знаком ли я с ним? Нет. Если бы встретился с ним, то рассказал бы ему эту историю", — сказал Нещерет.

Напомним, Максим Коваль защищал цвета Динамо Киев с 2010 по 2019 год. На данный момент 28-летний украинец выступает за саудовский Аль-Фатех.

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