Украина

"Моряки" в боевом составе выйдут на матч против киевлян.

В рамках 15 тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец дома сыграет против киевского Динамо.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, одесситы смогут рассчитывать на всех арендованных у Динамо футболистов в очном противостоянии.

"Могут играть все футболисты, которые заявлены за Черноморец на сезон УПЛ", — сказал Цыганык.

Матч Черноморец — Динамо состоится в пятницу, 19 ноября. Начнется поединок в 19:30 по киевскому времени.

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