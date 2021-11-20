Украина

Football.ua представляет матч 15-го тура УПЛ между Львовом и Зарей.

Заря сумела взобраться на третье место в турнирной таблице. Ворскла и Днепр-1 находятся на расстоянии одного очка, а потому подопечным Виктора Скрипника крайне необходима победа в матче против Львова.

Львов – Заря

Суббота, 20 ноября, 14:00. Арена Львов, Львов. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Заря, конечно же, будет фаворитом данного противостояния. Хотя если мы посмотрим на статистику, то увидим, что луганской команде всегда крайне непросто противостоять Львову. Хозяева точно будут большими силами обороняться и искать удачу в контратаках. Львовяне уже не раз демонстрировали характер в этом чемпионате и часто нехватку исполнительского мастерства компенсировали самоотдачей и бойцовскими качествами. Не добавляет оптимизма и отсутствие Зозули и Романчука из-за дисквалификации.

Заре на неделе предстоит сыграть важный матч в Лиге Конференций. Но не стоит Львову рассчитывать, что Виктор Скрипник прибегнет к какой-то ротации. Ее у него попросту нет, а потому решать вопрос будут все те же футболисты. К радости Скрипника, атакующие футболисты сейчас отладили хороший уровень взаимодействия и забивают крайне много. А потому и в матче со Львовом не исключено, что нападение Зари сумеет улучшить свои статистические показатели. По правде говоря, нет никаких предпосылок к тому, чтобы этот матч стал чем-то сложным для Зари.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 10 (1 победа Львова, 5 ничьих, 4 победы Зари)

На поле Львова: 5 (1 победа Львова, 3 ничьих, 1 победа Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 5-15 в пользу Зари

Самый результативный матч: побед Зари 5:0 (2020)

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua