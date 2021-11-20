Украина

Стали известны составы команд на матч чемпионата Украины.

ПФК Львов в рамках поединка 15-го тура УПЛ примет на своем поле луганскую Зарю и попытается прервать успешную серию соперника.

Виктор Скрипник доверил место в стартовом составе нападающему Артему Громову.

ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович, Якимец — Политыло, Довгий — Ременяк, Грисьо, Эрнест — Шина

Запасные: Костик, Давидов, Чирьяк, Хамелюк, Семенив, Крушинский, Михайлив, Сорокин, Ныч

Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Цвек, Булеца — Громов, Гладкий, Саядманеш, Шахаб

Запасные: Жилкин, Вернидуб, Жуниор, Алибеков, Назарина, Кристиан, Лунев, Кабаев, Фримпонг

Напомним, что начало матча запланировано на 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.