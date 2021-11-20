Украина

Неоднозначный эпизод случился в матче украинского первенства.

Львов принимает на своем поле Зарю в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги. "Сине-золотые" повели в счете в два мяча уже к середине первого тайма.

Однако на 39-й минуте поединка произошел скандальный эпизод, когда арбитр Юрий Иванов не поставил пенальти в ворота Львова после явной игры рукой защитника Энеса Махмутовича в штрафной площади.

В начале второго тайма хозяева по-прежнему лидируют со счетом 2:0. Следить за событиями матча Львов – Заря можно в онлайн трансляции на Football.ua.