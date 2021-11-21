Украина

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Десной и Колосом.

В Чернигове Десна и Колос выяснят, кто сильнее в текущий момент сезона.

Десна – Колос

Воскресенье, 21 ноября, 19:30. Стадион имени Гагарина, Чернигов. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Перед стартом сезона обе команды были в числе тех, кому пророчили борьбу за еврокубковую зону. Хотя еще до самого старта чемпионата Десну покинула группа важных футболистов, и в прессу попала информация о том, что у черниговского клуба возникли финансовые проблемы. Колос же наоборот сумел провести неплохую трансферную компанию и усилиться лидерами Миная и Ингульца: Нуриевым и Сичинавой.

Вопреки всем ожиданиям Десна стартовала очень бодро и какое-то время даже держалась на первой строчке в турнирной таблице, но потом резкое ухудшение спортивных результатов откинуло команду Алекандра Рябоконя на седьмое место. Дела Колоса в этом сезоне еще хуже. У ковалевцев и старт не получился, и сейчас мало, что получается. Даже смена главного тренера не дала желаемого эффекта.

У команды из Ковалевки сейчас кошмарная серия из четырех поражений в чемпионате. Также Колос в Кубке Украины вылетел от Металлиста из Первой лиги. Последний раз наш представитель в еврокубках в этом сезоне побеждал второго октября в домашнем матче против Черноморца 2:1. Не добавляет оптимизма перед матчем с Десной и дисквалификация основного форварда – Владимира Лысенко.

Десна же все-таки сумела прервать свою серию без побед в прошлом туре и обыграла Львов 2:0. Два дальних удара футболистов черниговской команды предопределили исход того матча.

Букмекеры немного лучше оценивают шансы хозяев поля на победу, хотя и не считают Десну явным фаворитом встречи. Черниговцы действительно в этой паре выглядят менее безнадежно, но, по правде говоря, оба коллектива сейчас изрядно трусит и предугадать счет этого противостояния очень непросто.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 6 (2 победы Десны, 3 ничьих, 1 победа Колоса)

На поле Десны: 3 (1 победа Десны, 2 ничьих)

Разница забитых и пропущенных голов: 10-6 в пользу Десны

Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (2020)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua