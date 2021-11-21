Украина

Хозяева отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Хетафе в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании принимал на своем поле Кадис и добился разгромной победы.

Хозяева открыли счет в самом дебюте встречи, после чего увеличили преимущество на исходе часа игры, а в конце сняли все вопросы о победителе благодаря точным ударам Унала и Оливейры.

Хетафе — Кадис 3:0

Голы: Оливейра, 7, 90+4, Куэнка, 60, Унал, 81

Хетафе: Сория — Суарес, Митрович (Кабако, 82), Джене, Куэнка, Оливера — Максимович (Флорентину, 65), Арамбарри, Аленья (Витоло, 82) — Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Поведа, 82).

Кадис: Ледесма — Карселен (Фали Хименес, 46), Кала, Ароян, Эспино — Сальви Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Аларкон (Хименес, 56) — Негредо, Собрино (Бастида, 64), Переа (Лосано, 64).

Предупреждения: Рамирес — Переа, Алекс, Ароян, Кала