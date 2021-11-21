Украина

Четыре голевых действия Оливье Тилля помогли Ворскле разгромить Мариуполь

Коллектив Юрия Максимова поднялся на третью строчку с помощью двух голов и двух голевых передач люксембургского полузащитника.

Ворскла — Мариуполь, фото ФК Ворскла Полтава

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Ворскла — Мариуполь 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62



Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский — Пердута, Пуцлин, Тилль (Тамм, 79), Якубу (Челядин, 69) — Степанюк, Кане — Рангел (Пешич, 30).



Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси (Микицей, 78), Босанчыч, Стасюк — Чех (Хромей, 77) — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов (Никитишин, 78) — Вьюнник.



Предупреждения: Кане, Челядин — Босанчыч, Микицей.



На 60-й минуте был удален Никита Петерман (Ворскла/Мариуполь) (грубое нарушение).