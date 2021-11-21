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Ворскла — Мариуполь 5:1
Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 — Топалов, 62

Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Яворский —  Пердута, Пуцлин, Тилль (Тамм, 79), Якубу (Челядин, 69) — Степанюк, Кане — Рангел (Пешич, 30).

Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси (Микицей, 78), Босанчыч, Стасюк — Чех (Хромей, 77) — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов (Никитишин, 78) — Вьюнник.

Предупреждения: Кане, Челядин — Босанчыч, Микицей.

На 60-й минуте был удален Никита Петерман (Ворскла/Мариуполь) (грубое нарушение). 