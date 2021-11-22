Украина

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Десной и Колосом.

Заключительным матчем 15-го тура украинской Премьер-лиги станет поединок в Луцке, где ровенский Верес будет принимать харьковский Металлист 1925.

Верес — Металлист 1925

Понедельник, 22 ноября, 19:30. Авангард, Ужгород. Александр Соловьян (Киев) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Команда Валерия Кривенцова уверенно шла к выдающейся серии из пяти побед кряду, однако на последнем шаге ее сумела оставить луганская Заря (1:6), после чего харьковчане не сумели справиться с психологией, уступив на выезде Александрии (0:2). Возможно, Металлист 1925 и дальше продолжил бы свое падение, однако ноябрьская международная пауза подоспела уж очень вовремя, а у команды появилась возможность остановиться, перевести дух, проанализировать прошлый период успехов и неудач, и вновь продолжить свое движение. Новичок "элиты" образца текущего сезона показывал достаточно содержательный футбол для того, чтобы вот так вот просто списать его со счетов после пары неудачных матчей.

Играть в этом туре Металлисту 1925 предстоит против ровенского Вереса, с которым на пару он поднимался в УПЛ из Первой лиги в это межсезонье, и с которым теперь является соседями по турнирной таблице. Битва за шесть очков, не иначе, хотя команда Юрия Вирта и имеет куда более неустойчивое положение на данный момент. "Красно-черные" — яркий пример классического украинского середняка, каким он и должен быть в лучшие годы нашего чемпионата. Очень неуступчивая команда, которая старается играть в максимально простой вертикальный футбол, имеет слаженную обойму основных футболистов, и при этом старается цепляться за очки в каждой игре.

Очевидно лишь то, что в предстоящей игре не будет явного фаворита, так как Верес вполне способен поставить блок в обороне на своем поле, и при этом один раз удачно сходить в атаку, после чего выиграть игру. Более технически грамотно подкованному Металлисту 1925 в таких условиях просто точно не будет, да и поле на стадионе Авангард в текущее время года может внести свои коррективы.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 2 (1 ничья, 1 победа Металлиста 1925)

На поле Вереса: 1 (1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 1-4 в пользу Металлиста 1925

Самый результативный матч: победа Металлиста 1925 4:1 (2021).