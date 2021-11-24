Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок УПЛ.

В рамках матча-доигровки третьего тура украинской Премьер-лиги Минай дома сыграет против ковалевского Колоса.

По мнению компании Parimatch, у гостей больше шансов на победу в данном противостоянии.

Так, на победу Колоса предлагается коэффициент 2,48. Ничью эксперты оценили в 3,10, а победу Миная в 3,05.

Если вы уверены, что индивидуальный тотал Колоса будет 1,5 больше, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 2,50 (меньше — 1,47).

Матч Минай — Колос состоится 24 ноября в Ужгороде. Начало поединка — в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция игры.