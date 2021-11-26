Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и ПФК Львов.
Александр Драмбаев (по центру), фото ФК Мариуполь
26 ноября 2021, 18:55
События второго круга украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние в Мариуполе между местным одноименным клубом и ПФК Львов.
Остап Маркевич, на фоне поражения от полтавской Ворсклы (1:5), решил предоставить игровое время Драмбаеву в центре обороны.
Олег Дулуб, после победы над луганской Зарей (2:1), предпочел увидеть с первых минут аналогичный стартовый состав.
Мариуполь: Турбаевский — Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Стасюк — Чех — Кащук, Мишнев, Шостак, Топалов — Вьюнник.
Запасные: Жук, Босанчыч, Микицей, Удод, Клименко, Спировский, Хромей, Никитишин.
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Зозуля, Брикнер, Чиряк, Ныч, Михайлив, Давидов.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Махмутович — Грисьо, Политыло, Довгий, Якимец — Ременяк, Шина, Эрнест.
Матч Мариуполь — ПФК Львов начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.