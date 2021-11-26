Украина

Молодой специалист погиб в результате ДТП.

Бывший тренер львовского Руха и других клубов Руслан Мостовой погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба Руха.

Трагедия произошла в Стрыйском районе Львовской области. Подробности ДТП пока остаются неизвестными.

Со львовским Рухом он сумел стать серебряным призером Второй лиги и вывел команду в Первую лигу. Под руководством Мостового Рух провел 21 матч и одержал 10 побед.

Вплоть до минувшего сезона Мостовой руководил Прикарпатьем, однако после серии неудачных игр руководство решило с ним расстаться.

Будучи футболистом, Мостовой успел поиграть за Волынь, Львов, Закарпатье, Подлье и ряд других клубов.

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