Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.

В шестнадцатом туре украинской Премьер-Лиги Днепр-1 на своем поле примет полтавскую Ворсклу.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.

После 15 игр Днепр-1 и Ворскла набрали по 31 очков каждый и находятся на четвертом и третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

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