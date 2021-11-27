Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.
, фото СК Днепр-1
27 ноября 2021, 06:35
В шестнадцатом туре украинской Премьер-Лиги Днепр-1 на своем поле примет полтавскую Ворсклу.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.
После 15 игр Днепр-1 и Ворскла набрали по 31 очков каждый и находятся на четвертом и третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
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