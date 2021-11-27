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Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Днепром-1 и Ворсклой.

Центральный матч тура будет сыгран в Днепре, где команда Игора Йовичевича будет принимать полтавскую Ворсклу.

Днепр-1 – Ворскла

Суббота, 27 сентября, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Настоящим украшением тура должен стать матч Днепра-1 против Ворсклы на телеканале УНИАН. Обе команды сейчас находятся достаточно высоко – делят третью и четвертую строчки в турнирной таблице, имея в своем активе по 31 очку. Более того, можно отмечать, что обе команды набрали крейсерский ход и обе находятся в отличной форме.

В составе Днепра-1, конечно же, будем выделять Артема Довбика, который после сборной набрался уверенности и спортивной наглости, которая позволяет ему лезть на соперников и конвертировать эти смелые действия в забитые голы. Также стоит отметить, что Днепр-1 выглядит очень сбалансировано во всех линиях. Это одна из немногих команд в УПЛ, которая не только не испытывает проблем на всех позициях, но еще и может позволить себе ротацию.

У Ворсклы дела со скамейкой запасных обстоят куда хуже, но вот основа сейчас, что называется в огне. Юрий Максимов также сумел отыскать некий баланс между обороной и атакой. И сейчас у полтавчан в каждой из линий есть ярко выраженные лидеры. Отдельно отмечаем полузащитника Ворсклы Оливье Тилля, который по нашему субъективному мнению находится в числе лучших игроков всего чемпионата прямо сейчас. Также хотелось бы отметить взаимопонимание и взаимодействие Тилля со Степанюком. Это взаимосвязь уже не раз приносила очки Ворскле в текущем чемпионате. Да и бразилец Рангел очень быстро и здорово интегрировался в коллектив и также приносит немало пользы.

В первом круге команды сыграли вничью. Есть ключевое различие между этими двумя командами в этом сезоне. Ворскла крайне хорошо себя показывала в матчах с лидерами. Пока не был удален с поля Тилль в матче против Шахтера, полтавчане были лучше и показывали себя очень хорошо. Динамо и вовсе проиграло Ворскле на своем поле, но были у команды Максимова необязательные потери в матчах с тем же Вересом и Черноморцем. Днепр-1, наоборот, в матчах против наших лидеров и против той же луганской Зари "скрутился" без шансов и намеков на удачный исход, но вот в играх с более слабыми коллективами показывал себя с лучшей стороны.

Прогнозировать результат этого матча крайне сложно. Букмекеры считают фаворитом Днепр-1, мы же поставим на ничейный исход этой встречи.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 7 (3 победы Днепра-1, 3 ничьих, 1 победа Ворсклы)

На поле Днепра-1: 3 (2 победы Днепра-1, 1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 10-7 в пользу Днепра-1

Самый результативный матч: матчи 2:2 (2020 и 2021)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua