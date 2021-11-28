Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Колос в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Украины примет на своем поле Верес.

Колос — Верес

Воскресенье, 28 ноября, 19:30. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр встречи — Дмитрий Панчишин. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Колос после пятнадцати сыгранных матчей набрал пятнадцать баллов и находится в нижней части турнирной таблицы. В последних играх чемпионата ковалевцы постепенно начали набирать очки и немного отдалились от опасной зоны. В прошлом туре Колос сыграл вничью с Минаем, а чуть ранее обыграл Десну.

У ковалевцев по-прежнему довольно крепкий состав, который способен решать более серьезные задачи, чем можно видеть сейчас. Вероятно, серьезное значение имеет вопрос психологии, но, есть ощущение, что команда идет на поправку. Тем не менее, матч против Вереса обещает быть крайне тяжелым — соперник на ходу.

Верес после пятнадцати поединков чемпионата Украины разжился двадцатью двумя баллами и идет следом за командами, которые у нас принято считать главным претендентами на зону Лиги Европы. Юрий Вирт проделывает отличную работу, не имея при этом сверхкачественного подбора футболистов. Сила Вереса как раз в команде.

Соперники уже встречались в текущем розыгрыше чемпионата в самом первом туре. Тогда на поле Вереса был зафиксирован ничейный результат. Команды лишь начинали сезон и были не в полной боевой готовности, а потому эта встреча будет куда более определяющей.

Тренерскому штабу ковалевцев придется справляться с кадровыми проблемами в обороне, ведь из-за дисквалификации не сыграют Максим Максименко и Кирилл Петров.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Максименко, Петров