Украина

Полузащитник Днепра-1 отметился в ворота Ворсклы уже на 8-й секунде встречи.

Полузащитник Днепра-1 Алексей Гуцуляк отметился голом в поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской Ворсклы, который стал историческим для первенства нашей страны.

23-летнему украинцу удалось вывести свою команду вперед уже на восьмой секунде встречи, что позволило ему повторить рекорд по самому быстрому голу в истории чемпионата Украины.

Ранее этот рекорд единолично принадлежал нападающему Роману Яремчуку, который в октябре 2016 года также забил гол в ворота Ворсклы на восьмой секунде, когда выступал за Александрию.

Видео гола Алексея Гуцуляка, 2021:

Видео гола Романа Яремчука, 2016:

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