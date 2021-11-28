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Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Ингульцом и Шахтером.

Ингулец в матче против Шахтера попытается добыть очки. Даже ничейный результат станет настоящим успехом для команды из Петрово.

Ингулец – Шахтер

Воскресенье, 28 ноября, 14:00. Стадион Зирка имени Березкина, Кропивницкий. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Донецкий Шахтер на неделе проиграл на выезде Интеру в Лиге чемпионов (0:2) и вылетел из еврокубков. Теперь команда Роберто Де Дзерби целиком и полностью может сосредоточиться на внутренних соревнованиях.

С точки зрения момента встречи Ингульца и Шахтера, то команде Сергея Лавриненко не позавидуешь. Шахтер наверняка будет стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков за неудачное выступление в Лиге чемпионов, насколько это возможно. Тем не менее, Рух в прошлом туре показал, каким образом можно действовать против Шахтера, чтобы создать ему максимум проблем. Команда Леонида Кучука немного не дотерпела и упустила ничью в концовке встречи.

Если мотивация Шахтера в этом матче понятна, то не стоит думать, что Ингулец будет менее мотивирован. Президент клуба из Петрово Александр Поворознюк чуть ли не в каждом своем интервью вспоминает о том, как Шахтер некрасиво поступил с его командой в прошлом году, и по словам президента именно "горняки" все сделали для того, чтобы его команде засчитали техническое поражение. Не сложно догадаться, что за очки в матче с Шахтером у футболистов Ингульца будут повышенные премиальные.

Но одно дело желание, а второе – мастерство. Тут, конечно, сравнивать две команды нет вообще никакого смысла. Тем более Шахтер будет выходить на игру против Ингульца с пониманием того, что Динамо свой матч в Ужгороде против Миная выиграло. Наверняка, "оранжево-черные" не желают вновь отпускать столичный клуб в единоличные лидеры перед зимней паузой и сделают все для победы.

Шансов у Ингульца в этом матче крайне мало, добавляет проблем дисквалификация опытного Младена Бартуловича.

Статистика личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 3 (3 победы Шахтера)

На поле Ингульца: 1 (1 победа Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 6-1 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: техническое поражение Ингульца 0:3 (2020)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua