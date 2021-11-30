Днепр-1 и Шахтер показали стопроцентный результат в ноябре. Оба наставника выиграли все свои матчи, хотя днепряне провели на один матч больше. Попал в нашу тройку и тренер команды из нижней части турнирной таблицы, который сумел удивить и добыть две победы из трех матчей.

Роберто Де Дзерби (Шахтер)

Позиция в таблице: 2
Результаты: 3 победы
Забитые голы: 6
Пропущенные: 1
Матчи "на ноль": 2

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

07 НОЯБРЯ 2021

17:00 Колос Колос 1:3 Шахтер Шахтер  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР

20 НОЯБРЯ 2021

17:00 Шахтер Шахтер 2:0 Рух Рух  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР

28 НОЯБРЯ 2021

14:00 Ингулец Ингулец 0:1 Шахтер Шахтер

Три победы в трех матчах для Шахтера – это не выдающийся результат, а то, к чему все мы привыкли. Победы эти были очень непростыми. Особенно вспоминается матч Шахтера против Руха, когда Роберто Де Дзерби был вне себя от ярости — его команда не знала, как пробить низкий блок своего оппонента. Тем не менее, итальянец со своей задачей в чемпионате справился, а потому попал в наш список номинантов.

Игор Йовичевич (Днепр-1)

Позиция в таблице: 3
Результаты: 4 победы
Забитые голы: 13
Пропущенные: 2
Матчи "на ноль": 2

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

01 НОЯБРЯ 2021

17:00 Днепр-1 Днепр-1 4:0 Минай Минай  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

07 НОЯБРЯ 2021

14:00 Ингулец Ингулец 0:1 Днепр-1 Днепр-1  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР

20 НОЯБРЯ 2021

19:30 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Александрия Александрия  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР

27 НОЯБРЯ 2021

19:30 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Ворскла Ворскла

Потрясающий отрезок в исполнении Днепра-1. Команда Игора Йовичевича во всех своих матчах доминировала на поле и превосходила своего соперника по качеству игры в несколько раз. Особо яркой получилась встреча с полтавской Ворсклой, где все ожидали ровной игры. Днепряне просто смели полтавчан и одержали крупную победу 5:1.

Олег Дулуб (Львов)

Позиция в таблице: 12
Результаты: 2 победы, 1 поражение
Забитые голы: 3
Пропущенные: 3
Матчи "на ноль": 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

07 НОЯБРЯ 2021

19:30 ПФК Львов ПФК Львов 0:2 Десна Десна  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР

20 НОЯБРЯ 2021

14:00 ПФК Львов ПФК Львов 2:1 Заря Заря  

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР

26 НОЯБРЯ 2021

19:30 Мариуполь Мариуполь 0:1 ПФК Львов ПФК Львов

Белорусский наставник, проработав какое-то время во Львове, сумел отладить игру в обороне, навести порядок и поставить игровую дисциплину. Команда с характером, с бойцовскими качествами. Соперникам Львова всегда очень трудно пробираться к воротам соперника, при этом улучшается игра на контратаках и при стандартных положениях. Львов научился выжимать максимум из минимума и потому сумел продемонстрировать этот результат.

 

Сергей Горбаченко, Football.ua