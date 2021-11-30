Украина

Football.ua предлагает болельщикам выбрать лучшего тренера УПЛ по итогам ноября.

Днепр-1 и Шахтер показали стопроцентный результат в ноябре. Оба наставника выиграли все свои матчи, хотя днепряне провели на один матч больше. Попал в нашу тройку и тренер команды из нижней части турнирной таблицы, который сумел удивить и добыть две победы из трех матчей.

Роберто Де Дзерби (Шахтер)

Позиция в таблице: 2

Результаты: 3 победы

Забитые голы: 6

Пропущенные: 1

Матчи "на ноль": 2

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Три победы в трех матчах для Шахтера – это не выдающийся результат, а то, к чему все мы привыкли. Победы эти были очень непростыми. Особенно вспоминается матч Шахтера против Руха, когда Роберто Де Дзерби был вне себя от ярости — его команда не знала, как пробить низкий блок своего оппонента. Тем не менее, итальянец со своей задачей в чемпионате справился, а потому попал в наш список номинантов.

Игор Йовичевич (Днепр-1)

Позиция в таблице: 3

Результаты: 4 победы

Забитые голы: 13

Пропущенные: 2

Матчи "на ноль": 2

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР

Потрясающий отрезок в исполнении Днепра-1. Команда Игора Йовичевича во всех своих матчах доминировала на поле и превосходила своего соперника по качеству игры в несколько раз. Особо яркой получилась встреча с полтавской Ворсклой, где все ожидали ровной игры. Днепряне просто смели полтавчан и одержали крупную победу 5:1.

Олег Дулуб (Львов)

Позиция в таблице: 12

Результаты: 2 победы, 1 поражение

Забитые голы: 3

Пропущенные: 3

Матчи "на ноль": 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР

Белорусский наставник, проработав какое-то время во Львове, сумел отладить игру в обороне, навести порядок и поставить игровую дисциплину. Команда с характером, с бойцовскими качествами. Соперникам Львова всегда очень трудно пробираться к воротам соперника, при этом улучшается игра на контратаках и при стандартных положениях. Львов научился выжимать максимум из минимума и потому сумел продемонстрировать этот результат.

Сергей Горбаченко, Football.ua