Football.ua предлагает болельщикам выбрать лучшего тренера УПЛ по итогам ноября.
Днепр-1 и Шахтер показали стопроцентный результат в ноябре. Оба наставника выиграли все свои матчи, хотя днепряне провели на один матч больше. Попал в нашу тройку и тренер команды из нижней части турнирной таблицы, который сумел удивить и добыть две победы из трех матчей.
Роберто Де Дзерби (Шахтер)
Позиция в таблице: 2
Результаты: 3 победы
Забитые голы: 6
Пропущенные: 1
Матчи "на ноль": 2
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР
07 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР
20 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР
28 НОЯБРЯ 2021
Три победы в трех матчах для Шахтера – это не выдающийся результат, а то, к чему все мы привыкли. Победы эти были очень непростыми. Особенно вспоминается матч Шахтера против Руха, когда Роберто Де Дзерби был вне себя от ярости — его команда не знала, как пробить низкий блок своего оппонента. Тем не менее, итальянец со своей задачей в чемпионате справился, а потому попал в наш список номинантов.
Игор Йовичевич (Днепр-1)
Позиция в таблице: 3
Результаты: 4 победы
Забитые голы: 13
Пропущенные: 2
Матчи "на ноль": 2
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-Й ТУР
01 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР
07 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР
20 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР
27 НОЯБРЯ 2021
Потрясающий отрезок в исполнении Днепра-1. Команда Игора Йовичевича во всех своих матчах доминировала на поле и превосходила своего соперника по качеству игры в несколько раз. Особо яркой получилась встреча с полтавской Ворсклой, где все ожидали ровной игры. Днепряне просто смели полтавчан и одержали крупную победу 5:1.
Олег Дулуб (Львов)
Позиция в таблице: 12
Результаты: 2 победы, 1 поражение
Забитые голы: 3
Пропущенные: 3
Матчи "на ноль": 1
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-Й ТУР
07 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-Й ТУР
20 НОЯБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-Й ТУР
26 НОЯБРЯ 2021
Белорусский наставник, проработав какое-то время во Львове, сумел отладить игру в обороне, навести порядок и поставить игровую дисциплину. Команда с характером, с бойцовскими качествами. Соперникам Львова всегда очень трудно пробираться к воротам соперника, при этом улучшается игра на контратаках и при стандартных положениях. Львов научился выжимать максимум из минимума и потому сумел продемонстрировать этот результат.
Сергей Горбаченко, Football.ua