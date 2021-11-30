Украина

Подопечные Луиса Кортеса пропустили четыре мяча в свои ворота.

В рамках квалификации к Чемпионату мира-2023 женская сборная Украины встречалась с Венгрией.

Подопечные Луиса Кортеса пропустили четыре мяча в свои ворота, ответив при этом лишь дважды. Таким образом, украинки опустили на четвертое место в своей группе и теперь отстает от первого места на 8 очков.

Венгрия — Украина 4:2

Голы: Ваго, 4, 10, Зеллер, 30, Апанащенко, 87 (автогол) — Апанащенко, 71, Химич, 82

Предупреждения: Чики, Химич, Кравец.

Следующий матч Украина проведет против Шотландии восьмого апреля 2022 года.