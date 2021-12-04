Football.ua представляет анонс 17-го тура УПЛ между Вересом и Динамо.
Динамо - Верес, Фото: ФК Динамо
04 декабря 2021, 07:00
Подопечные Юрия Вирта не сумели составить должную конкуренцию чемпиону Украины в первом круге в Киеве, теперь, адаптировавшись в УПЛ, Верес попробует усложнить жизнь столичному клубу в Луцке на стадионе Авангард.
Верес – Динамо
Суббота, 4 декабря, 14:00. Авангард, Луцк. … – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.
Киевское Динамо в предыдущем туре добыло очень неубедительную победу в матче против Миная. Киевляне владели преимуществом в первом тайме и забили всего один гол. На второй тайм Минай вышел с совсем другим настроением и имел хорошие голевые возможности для того, чтобы сравнять счет. Но где-то не хватило мастерства, а где-то киевлянами откровенно повезло. В концовке встречи Шапаренко забил второй гол и снял все вопросы о победителе. После матча Мирча Луческу признал, что его команде в этот день повезло и матч вполне мог закончиться с другим счетом. Наверняка, румынский наставник попытается встряхнуть своих подопечных. Ведь такая же игра в матче против Вереса может стоить им драгоценных очков в турнирной таблице.
Верес в прошлом туре пожаловал в гости к Колосу. Это была достаточно закрытая игра без большого количества голевых возможностей. Ошибка Игоря Солдата в безобидной ситуации стала голевой. Ильин воспользовался подарком соперника и забил единственный гол в том матче. Если вспоминать матч в первом круге, то тот Верес еще толком не понимал, что такое УПЛ. Сейчас уже можно говорить, что команда окрепла, в первую очередь, психологически. Футболисты Вереса почувствовали, что могут играть с любым соперником. Имея опытных футболистов с неплохим уровнем исполнительского мастерства, Верес начал набирать очки в неожиданных матчах.
Конечно, Динамо безусловный фаворит предстоящего матча, но нет уверенности, что победа киевлянам достанется легко.
Статистика личных противостояний в УПЛ
Всего матчей: 11 (1 победа Вереса, 1 ничья, 9 побед Динамо)
На поле Вереса: 5 (1 победа Вереса, 4 победы Динамо)
Разница забитых и пропущенных голов: 7-33 в пользу Динамо
Самый результативный матч: победа Динамо 7:0 (1995)
прогноз 1:3
Сергей Горбаченко, Football.ua