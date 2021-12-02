Украина

Защитник Шахтера прокомментировал подготовку к предстоящей игре.

Донецкий Шахтер в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги проведет домашний поединок на НСК Олимпийский против ПФК Львов.

Накануне данного противостояния защитник "горняков" Виктор Корниенко поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Сейчас очень ответственный период, где мы должны выжать максимум и выйти на первое место. Впереди ответственные матчи против Львова и Александрии, к тому же качество полей ухудшается, нам труднее играть на атаку. Есть и внутреннее волнение за результат, есть желание пройти этот отрезок без потерь.

Мы все осознаем турнирную ситуацию, разговариваем об этом в команде, чтобы улучшить разницу мячей и выйти на первое место. Психологически важно быть лидерами.

Львов — соперник достойный и неуступчивый. Недаром львовяне недавно обыграли Зарю, что говорит об их уровне. Мы готовимся к сложной игре и недооценка соперника не допустима.

Все команды серьезно настраиваются на Шахтер. Мы — большой клуб, поэтому футболисты других команд хотят проявить себя. Это только повышает уровень игры.

Конечно, нас раздражает, что соперники защищаются по семь человек в своей штрафной. Трудно раскрыть такую ​​оборону, да и играть так не интересно. Если бы нас прессинговали и атаковали, игры были бы зрелищнее, а это плюс для болельщиков.

Что касается нашего взаимодействия с Мудриком на фланге в матче против Ингульца, то мы постепенно, с каждой игрой, все лучше понимаем друг друга, налаживаем связи. Что-то уже выходит показывать на поле. Но можем еще лучше и будем стараться это демонстрировать.

Честно говоря, в Кропивницком тренера нам не хватало. Он всегда в игре, всегда ободряет, подсказывает. А здесь была тишина, необычно.

Я бы не сказал, что есть какая-то усталость. Когда ты начинаешь об этом думать и говорить, она будет появляться. Я об этом не думаю, выполняю свою работу, как и выполнял раньше.

Возвращение Жуниора Мораеса в общую группу нас вдохновило. Рады видеть его на тренировках. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся в игру. Будем ему всячески помогать в этом. Надеюсь, что его возвращение на поле не за горами, он — наш бомбардир.

Уже совсем скоро зимний перерыв, так что хотелось бы, чтобы зрители пришли на Олимпийский в пятницу. Мы всех приглашаем, для нас очень важна поддержка, попробуем порадовать их хорошей игрой и победой", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Шахтер — ПФК Львов состоится 3 ноября, начало в 17:00 по киевскому времени.