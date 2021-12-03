Украина

Донецкий клуб объявил список футболистов, которые могут сыграть в матче УПЛ.

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер сыграет в домашнем матче с ПФК Львов.

"Горняки" объявили состав из 21-го футболиста, которые могут принять участие в игре.

Отметим отсутствие Витао и Майкона в составе донецкого клуба.

Поединок Шахтер — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени.

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