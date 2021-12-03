Донецкий клуб объявил список футболистов, которые могут сыграть в матче УПЛ.
шахтер - пфк львов, фото упл
03 декабря 2021, 12:12
В рамках 17-го тура Украинской Премьер-Лиги донецкий Шахтер сыграет в домашнем матче с ПФК Львов.
"Горняки" объявили состав из 21-го футболиста, которые могут принять участие в игре.
Отметим отсутствие Витао и Майкона в составе донецкого клуба.
Поединок Шахтер — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени.
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