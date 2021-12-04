Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи УПЛ.

В рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Украины Металлист 1925 примет на своем поле Колос.

Металлист 1925 — Колос

Суббота, 4 ноября, 19:30. Стадион ОСК Металлист, город Харьков. Главный арбитр встречи — Александр Соловьян. Трансляция — на телеканале Футбол 2.

Металлист 1925 после классного старта чемпионата в какой-то степени посыпался. Команда проиграла в четырех последних матчах, причем не самым грозным соперникам. После поражения от Зари, которое, видимо, подкосило команду, со счетом 1:6 последовали проигрыши от Александрии, Вереса и Руха — все со счетом 0:2

Валерий Кривенцов поставил харьковчанам довольно симпатичную игру и, вероятно, текущие проблемы больше психологического характера. У Металлиста 1925 есть футболисты, которые могут давать результат, а соперник в грядущем матче предрасполагает к этому. Колос — сосед харьковчан по турнирной таблице.

Однако нужно понимать, что у ковалевцев с точки зрения психологии все кардинально отличается. Команда набрала семь очков в последних трех играх — победы над Вересом и Десной со счетом 1:0, а также ничья с Минаем — 1:1. К тому же, должность главного тренера без приставки "и.о." получил Ярослав Вишняк.

У тренера Колоса по-прежнему много работы, но в его распоряжении все те же футболисты, которые добывали путевку команде в еврокубки. Ярославу Вишняку явно придется поработать над атакующей фазой, ведь у ковалевцев один из худших показателей забитых голов в УПЛ — всего лишь 11.

Отметим, что в первом круге Колос на своем поле смог добыть минимальную победу благодаря голу Дениса Костышина.

Ориентировочные составы:

Не сыграет: Максименко