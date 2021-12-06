Украина

Игрок влип в неприятности из-за которых, вероятно, закончит с футболом.

Жажа Коэльо — живая легенда не менее легендарного харьковского Металлиста 2010-х годов. Бразильского форварда в Харькове вспоминают с теплотой. Дебютный гол Черноморцу, пушечный выстрел с центра поля в игре с Бешикташем, нарушения режима... Было всё.

Он дважды выступал за харьковчан. Сначала с 2008 по 2010 года, а после — с 2013 по 2014. Экс-тренер клуба Мирон Маркевич в своих интервью называл Джексона одним из лучших легионеров в истории Металлиста.

Совсем недавно Жажа посетил Украину. Он прогулялся по Харькову, рассказал о том, как любит эту страну и этот город. Многие, если не все, задавались вопросом: "Жажа вернется в возрождающийся Металлист"? Сам Жажа, вероятно, был бы не против подобного поворота событий в своей жизни, но есть одно "НО".

Дело было в ноябре 2020 года. Клуб Жажи Чианграй Юнайтед встречался в рамках азиатской Лиги чемпионов с Мельбурн Виктори. Бразилец вышел со скамейки запасных во втором тайме и усилил игру, которая завершилась со счетом 2:2.

После игры футболиста позвали сдать тест на допинг.

Шло время. 34-летний Жажа в январе 2021 года покинул Чианграй и находился в поисках нового клуба. В апреле в тайских СМИ появилась новость о том, что в образце мочи нападающего было обнаружено запрещенное вещество, но не сообщили подробностей.

Следом появилась и официальная информация, которая подтвердила слухи. Жажа получил четырехлетнюю дисквалификацию и был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Более того, запрет распространяется на внутренние, международные, товарищеские и официальные матчи. Вскоре данная информация появилась и на сайте Азиатской футбольной Конфедерации.