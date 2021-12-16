Украина

Полузащитник английского клуба Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко стал амбассадором компании VBET.

24-летний украинец – игрок одного из самых известных клубов мира и самый молодой капитан в истории сборной Украины. В составе Манчестер Сити трижды завоевывал титул чемпиона Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также четыре раза – Кубка Лиги. В сезоне-2020/21 в составе Манчестер Сити сыграл в финале самого престижного футбольного турнира мира – Лиге чемпионов.

"Александр Зинченко – один из самых ярких футбольных талантов Украины. Он как никто другой сможет представить наш бренд. Мы гордимся этим сотрудничеством и приложим все усилия, чтобы оно было максимально плодотворным и принесло немало ярких эмоций фанатам", — заявил СЕО VBET Ukraine Георгий Гивишвили.

"Я очень рад стать послом бренда VBET. Вместе мы будем развивать украинский футбол и киберспорт, помогать детям и участвовать в благотворительных кампаниях. Я уверен, что совместно мы добьемся успехов как на поле, так и за его пределами", — прокомментировал Александр Зинченко.

Компания VBET является партнером национальной сборной Украины по футболу, футбольных клубов Ворскла, Александрия, Монако и Портсмут, сотрудничает со многими другими спортивными командами и организациями по всему миру. В 2021 году стала спонсором женской сборной Украины по футболу, титульным партнером украинской Премьер-лиги по футболу, Кубка и Суперкубка Украины, а также сборной Украины по хоккею.