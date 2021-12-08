Украина

Киевляне проиграли в выездном матче.

Динамо U-19 проиграло Бенфике U-19 со счетом 0:1 в заключительном туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Благодаря этой победе португальский клуб смог обойти киевлян и финишировать на первой строчке в группе Е. "Бело-синие" вышли из группы со второго места, но теперь будут вынуждены сыграть в 1/16 финала.

Бенфика U-19 – Динамо U-19 1:0

Гол: Семеду, 44.

Динамо: Нещерет – Бенедюк (Танчак, 46), Боль, Дячук, Малыш – Бражко, Яцюк – Волошин, Близниченко, Диалло – Горбач (Царенко, 46).

Удаление: Бражко, 77 (второе предупреждение).