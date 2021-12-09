Сергей Заборовский скончался на 67-м году жизни.
сергей заборовский, динамо киев от шурика
09 декабря 2021, 20:34
Умер легендарный поклонник киевского Динамо Сергей Заборовский, больше известный футбольной общественности как Парамон.
Об этом сообщает страницу ультрас Динамо White Blue Team в Facebook. Причины смерти не называются.
Заборовский посетил первую игру с участием киевлян в далеком 1967 году против Селтика (1:1) и с тех пор старался бывать на всех спортивных соревнованиях, которые проходили в Киеве.
Самый известный инцидент с участием Парамона случился в 1/4 финала Лиги Европы после матча с Брагой (1:1), когда Заборовский выбежал на поле и пнул арбитра матча. После этого Парамону было запрещено находиться в игровой зоне.
Сергей Анатольевич Заборовский умер на 67-м году жизни.