Украина

Клуб продлил контракт с бразильским хавбеком.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин высказался о продлении контракта с полузащитником Майконом.

"Майкон, в отличии от Алана Патрика, может быть, чуть больше связан с обороной. Но если анализировать в общем, то они одинакового плана, и их роль на футбольном поле, скажем так, в одной проекции.

Для главного тренера Майкон – один из ключевых футболистов, он ему очень нравится. И самое главное, как он понимает футбол Де Дзерби. У Майкона с этим все в порядке. По большому счету он один из первых футболистов, кто детально понял, что хочет от игроков наставник. Этот факт тоже импонирует тренерскому штабу".

"Мы подписали новый четырехлетний контракт, и я думаю, что Майкон будет нас очень и очень радовать своей красивой игрой, пониманием футбола и ведением игры. Поэтому хочется пожелать ему только удачи и всех успехов.

По большому счету он сегодня основной опорник. Если бы он не был основным, вряд ли мы бы предпринимали какие-то телодвижения, при том что у него оставалось еще полтора года контракта. Можно было еще полгода-год подождать, но мы решили сыграть на опережение и подписали четырехлетний контракт", — сказал Палкин.