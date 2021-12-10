Украина

Польский футболист отправился на самоизоляцию.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о состоянии футболистов, которые находятся в лазарете клуба.

Кроме того, специалист прокомментировал информацию СМИ о заражении Кендзеры коронавирусом.

"Кендзера сдал положительный тест на коронавирус перед игрой с Бенфикой. Самочувствие футболиста удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. Томаш находится дома в Киеве на самоизоляции.

Супряга готовится к тренировках в общей группе, его курс реабилитации завершается. Что касается Дениса Попова, то он сейчас проходит один из этапов восстановления за границей, чтобы разнообразить и сменить подходы и форму реабилитации. Что касается его участия в зимних сборах, то будем исходить из самочувствия Дениса и состояния его колена.

Артем Беседин приступил к пробежкам и его колено нормально выдерживает нагрузки. Для него это уже большой прогресс. При такой травме — это нормальный прогресс", — приводит слова Шморгуна официальный сайт Динамо.

Напомним, Кендзера попал в заявку на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики, однако в последний момент не смог принять участия в поединке.