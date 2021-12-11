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Football.ua представляет анонс 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

Донецкий Шахтер постарается в матче против Александрии взять реванш за поражение в первом круге.

Александрия – Шахтер

Суббота, 11 декабря, 14:00. КСК Ника, Александрия. Александр Шандор – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Один из центральных матчей тура будет сыгран на КСК Ника в Александрии, где местная команда попытается отобрать очки у Шахтера. Задача не из простых, но не из невыполнимых, тем более в первом круге подопечные Юрия Гуры в выездном поединке против Шахтера сумели победить.

В прошлом туре обе команды добыли уверенные победы. Шахтер благодаря сильному второму тайму одолел Львов 6:1, а Александрия не ощутила сопротивления со стороны Миная.

На неделе Шахтер сыграл свой последний матч в Лиге чемпионов против Шерифа. Роберто Де Дзерби провел внушительную ротацию состава. При подавляющем преимуществе "горняков" они в итоге не сумели победить и упустили выигрыш на последних минутах матча. Шахтер точно будет нацелен в хорошем настроении уйти в отпуск и одержать победу перед зимним перерывом.

Александрия уже не раз показывала себя командой, которая способна доставлять проблемы любому сопернику. У александрийцев достаточно сбитый коллектив, физически мощный, опытный, с высоким уровнем качественных исполнителей по меркам УПЛ.

Не стоит ожидать легкого поединка для Шахтера. Александрия точно заставит понервничать итальянского наставника "оранжево-черных".

История личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 25 (3 победы Александрии, 4 ничьих, 18 побед Шахтера)

На поле Александрии: 12 (1 победа Александрии, 2 ничьих, 9 побед Шахтера)

Разница забитых и пропущенных голов: 22-46 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: трижды Шахтер одерживал победы со счетом 3:2 (2011, 2015, 2020)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua