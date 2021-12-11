Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Львовом и Ворсклой.

Ворскла в матче против Львова постарается прервать свою неудачную серию, а хозяева поля в свою очередь постараются реабилитироваться за крупное поражение против Шахтера.

Львов – Ворскла

Суббота, 11 декабря, 19:30. Арена Львов, Львов. Ярослав Козык – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В прошлом туре Шахтер с разгромным счетом одолел Львов. Подопечные Олега Дулуба хоть и забили первыми, во втором тайме не сумели сдержать молодого Михаила Мудрика, который на пару с Корниенко раз за разом создавал моменты для партнеров со своего фланга.

Львов в текущем чемпионате уже сумел проявить себя как команда, которая умеет дисциплинирована действовать в обороне и использовать свои редкие моменты в атаке. Но в предыдущем туре воплотить это в жизнь не удалось.

Ворскла по-прежнему пытается вернуть свой победный ход, но после разгромного поражения в матче против Днепра-1 была встреча с Рухом в предыдущем туре. Подопечные Юрия Максимова сыграли вничью и не сумели победить, но если вспоминать, как складывался тот поединок, то Ворскла не потеряла, а приобрела одно очко. Во многом полтавчане должны за это благодарить Дмитрия Ризныка, который совершил несколько впечатляющих сейвов и отбил удар с пенальти от Климчука.

По причине дисквалификации не помогут Ворскле в этом матче Пуцлин и Кравчук. У Львова по той же причине не сыграет Махмутович.

История личных противостояний в УПЛ

Всего игр: 11 (2 победы Львова, 4 ничьих, 5 побед Ворсклы)

На поле Львова: 5 (2 победы Львова, 2 ничьих, 1 победа Ворсклы)

Разница забитых и пропущенных голов: 10-15 в пользу Ворсклы

Самый результативный матч: победа Ворсклы 4:1 (2021)

прогноз 0:0

Сергей Горбаченко, Football.ua