Украина
11 декабря 2021, 15:54
Триумфальное возвращение Мораеса спасло для Шахтера матч против Александрии
Подопечные Роберто Де Дзерби уступали по ходу второго тайма, но сумели перевернуть ход матча.
Александрия — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
11 декабря 2021, 15:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Александрия — Шахтер 1:2
Голы: Кожушко, 63 — Соломон, 70, Мораес, 77
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков — Дрышлюк (Устименко, 88), Рыбалка (Копина, 56) — Одарюк (Кожушко, 46), Калюжный, Третьяков — Спинелли.
Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон (Антонио, 65), Степаненко — Тете (Соломон, 65), Педриньо (Конопля, 88), Мудрик (Бондаренко, 88) — Фернандо (Мораес, 75).
Предупреждения: Одарюк, Мирошниченко, Бабогло, Рыбалка, Билык, Третьяков, Калюжный — Исмаили, Фернандо, Педриньо.