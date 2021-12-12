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Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Колосом и Минаем.

Колос в последнем матче года попробует продлить свою беспроигрышную серию для пяти матчей и одержать третью победу кряду, а Минай будет надеяться зацепиться за очки или выиграть свою первую игру за долгое время.

Колос — Минай

Воскресенье, 12 декабря, 19:30. Стадион Колос, Ковалевка. Главный арбитр встречи — Роман Блавацкий (Львов). Трансляция — телеканал Футбол 1.

В прошлом туре Колос в гостях одержал минимальную победу над харьковским Металлистом 1925, а до этого команда Ярослава Вишняка одолела Верес с таким же счетом 1:0. В целом команда из Ковалевки показывает неплохое качество футбола, особенно в обороне.

Если не брать игру с Шахтером (1:3), то Колос пропустил всего лишь один гол в последних четырех матчах, в трех из которых отпраздновал победу. Однако из-за более ранней провальной серии, которая как раз закончилась после игры с "горняками", Колос набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Если говорить о Минае, то комплиментов тут, к сожалению, не найдешь. Последняя победа закарпатского клуба была еще во втором туре УПЛ против Александрии (1:0), которая прошла в последний день июля. С тех пор команда проиграла десять поединков и семь раз делила очки.

Исходя из этого мы увидим Минай лишь на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ с десятью очками в активе, что на два больше, чем у Мариуполя. Однако до спасительного 12 места, на котором находится Львов, всего шесть очков, так что руки опускать рано, а нужно зацепиться за результат и с положительными мыслями уйти на перерыв, чтобы перевернуть ситуацию уже во второй половине сезона.

Также эта встреча привлекает особенное внимание со стороны болельщиков из-за того, что скандальный форвард Евгений Селезнев может сыграть против своей бывшей команды. Селезнев выступал за команду из Ковалевки в прошлом сезоне, но зимой был вынужден покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Русланом Костышиным. С другой стороны Евгений в очередной раз влип в скандал и заголовки всех медиа, но об этом пусть говорят другие...

Что касается кадровой ситуации, то у Колоса дисквалифицирован защитник Александр Павловец, а состояние недавно выздоровевшего от простуды Вячеслава Чурко пока неизвестно. У Миная также из-за дисквалификации игру пропустит полузащитник Алексей Хахлев.

Если говорить о личных встречах, то команды провели между собой всего лишь три поединка и что самое интересное, все они закончились с ничейным счетом — 0:0, 1:1 и 2:2.