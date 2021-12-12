Украина

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Динамо и Зарей.

Центральный матч тура будет сыгран в Киеве на НСК Олимпийский, где чемпион Украины киевское Динамо будет принимать луганскую Зарю.

Динамо – Заря

Воскресенье, 12 декабря, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевское Динамо будет выходить на поле НСК Олимпийский с пониманием того, что Шахтер уже набрал три очка в этом туре. Потерять очки в матче с Зарей будет катастрофой для команды Мирчи Луческу. Уходить в отпуск, потеряв первую позицию, не хочет никто из футболистов Динамо. Правда, это мало интересует футболистов Зари, которые будут выходить на поле со своими задачами и амбициями.

Последние три встречи Динамо и Зари заканчивались триумфом столичного коллектива. Самым обидным поражением для Виктора Скрипника наверняка можно считать поражение в финале Кубка Украины в прошлом сезоне. Тем не менее, все эти победы давались Динамо крайне непросто. Наверняка, не будет просто киевлянам и в этот раз.

В ответственных играх этой осенью мы увидели, что Заря может играть в интересный футбол, но при этом проигрывать, а может закрываться на своей половине поля и добывать крайне незрелищные победы. Вот любопытно, что же предпочтет Виктор Скрипник в игре с Динамо. Увидим ли мы фирменный высокий прессинг большим количеством футболистов? Или же это будет низкий защитный блок с сухой ставкой только на контратакующую игру? Ответить сложно.

Дополнительной головной боли добавляет Виктору Скрипнику отсутствие Захеди Шахаба, который этот тур пропускает по причине дисквалификации.

Статистика личных встреч в УПЛ

Всего игр: 49 (32 победы Динамо, 12 ничьих, 5 побед Зари)

На поле Динамо: 24 (18 побед Динамо, 3 ничьих, 3 победы Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 104-37 в пользу Динамо

Самый результативный матч: 4:4 (2017)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua