Молодой болельщик был экстренно доставлен в больницу.
Фанаты Ромы, Getty Images
14 декабря 2021, 10:55
В рамках 17 тура итальянской Серии А римская Рома дома обыграла Специю со счетом 2:0.
На 30 минуте поединка произошел неприятный эпизод. У 23-летнего болельщика "волков" остановилось сердце на трибуне.
Медбригада, которая присутствовала на поединке, сработала моментально и с помощью дефибриллятора постаралась его реанимировать. Его срочно доставили в больницу.
Также сообщается и о том, что в карете скорой помощи у фаната случился новый приступ, ему провели интубацию. На данный момент он находится в больнице плод присмотром врачей.
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