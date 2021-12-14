Украина

Молодой болельщик был экстренно доставлен в больницу.

В рамках 17 тура итальянской Серии А римская Рома дома обыграла Специю со счетом 2:0.

На 30 минуте поединка произошел неприятный эпизод. У 23-летнего болельщика "волков" остановилось сердце на трибуне.

Медбригада, которая присутствовала на поединке, сработала моментально и с помощью дефибриллятора постаралась его реанимировать. Его срочно доставили в больницу.

Также сообщается и о том, что в карете скорой помощи у фаната случился новый приступ, ему провели интубацию. На данный момент он находится в больнице плод присмотром врачей.

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