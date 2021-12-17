Футболисты продолжат свою карьеру в других клубах.
владислав хамелюк, пфк львов
17 декабря 2021, 20:25
ПФК Львов объявил о завершении сотрудничества с центральными полузащитниками команды Владиславом Хамелюком и Станиславом Сорокиным.
Хамелюк присоединился к львовскому клубу июле 2021 года и с тех пор сыграл два поединка в составе "сине-золотых".
Что касается Сорокина, то арендное соглашение между Львовом и Колосом подошло к концу и футболист возвращается в стан ковалевского клуба.
Клуб поблагодарил футболистов за время, проведенное в составе "горожан", а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.