Украина

Футболисты продолжат свою карьеру в других клубах.

ПФК Львов объявил о завершении сотрудничества с центральными полузащитниками команды Владиславом Хамелюком и Станиславом Сорокиным.

Хамелюк присоединился к львовскому клубу июле 2021 года и с тех пор сыграл два поединка в составе "сине-золотых".

Что касается Сорокина, то арендное соглашение между Львовом и Колосом подошло к концу и футболист возвращается в стан ковалевского клуба.

Клуб поблагодарил футболистов за время, проведенное в составе "горожан", а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.