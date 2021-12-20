Украина

Гравець розповів про те, як суспільство відреагувало на невиклик його у збірну.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Малиновський прокоментував ситуацію з невикликом до національної команди на матчі відбору на ЧС-2022 против Боснії та Фінляндії.

"Коли в жовтні була ситуація із Петраковим, багато писали: "Не повертайся в Україну більше". Деякі персонажі писали таке. Адекватні люди писали нормальні речі, підтримували мене. Це було просто непорозуміння. Ми потім одну хвилину поговорили та закрили тему.

Чому сталося непорозуміння? В мне був м'язовий дискомфорт, не був готовий до ігор. Зіграв два тури та хотів потрапити до національної команди на останні матчі. Може я неправильно підійшов та попросився. Можливо, потрібно було в роздягальні це не говорити.

Я вважаю, що усі навколо цієї ситуації хотіли щось сказати та прокоментувати. Було це неприємно чути. Ця ситуація та розмова повинна залишатись між тренером та футболістом. Зараз все добре!", — розповів Малиновський в інтервью pressing.