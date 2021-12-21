Украина

Три матча 22 тура чемпионата Украины будут перенесены на более ранние даты.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков попросил несколько клубов перенести свои матчи 22 тура чемпионата.

"Сейчас речь идет о 22-м туре – как раз перед играми плей-офф ЧМ-2022. Александр Васильевич связался с руководством клубов напрямую. Понимая обстоятельства, он пошел на контакт с клубами, обратился к нам, и мы нашли консенсус.

Его просьба была обусловлена тремя матчами: Днепр-1 – Шахтер, Металлист 1925 – Динамо и Десна – Ворскла. Он попросил, чтобы эти три матча мы провели немного раньше.

Мы в рабочем порядке решили этот вопрос, нашли взаимопонимание с трансляторами. Игры будут проведены в среду-четверг", — сказал Дикий в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, 22 тур изначально должен пройти с 18 по 21 марта, а 24 марта сборная Украины должна сыграть против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.