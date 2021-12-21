Украина

Главный тренер ПФК Львов прокомментировал ситуацию с усилением команды.

Главный тренер ПФК Львов Олег Дулуб прокомментировал возможное усиление своей команды в зимнее трансферное окно.

Специалист считает, что потенциальные новички могут негативно повлиять на микроклимат в команде.

"Хотелось бы, конечно, усилиться, хороших футболистов много не бывает. Поэтому все, что нам будут предлагать, мы рассмотрим. Будем искать, прежде всего, игроков атакующей группы. Я бы очень хотел, чтобы до 10 января наша команда была сформирована процентов на 90, но я понимаю, что это будет сложно сделать. Но если ты хочешь получить желаемое — проси невозможного.



Любая смена имеет как позитивные моменты, так и негативные. Ты не знаешь, как раздевалка отреагирует на большое количество новых игроков. Они могут оказать негативное влияние на раздевалку. У нас сейчас это более-менее налажено. Я вижу, как ребята между собой общаются, как они друг за друга играют. Это большой позитив", — сказал тренер телеканалам Футбол 1/2/3.



ПФК Львов после завершения первой части сезона находится на 12 месте с 17 очками.​