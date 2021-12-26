Украина

Football.ua оглашает результаты голосования за лучшего главного тренера УПЛ в декабре.

Далеко не всем украинским клубам удалось показать стопроцентный результат в двух матчах УПЛ в декабре. Именно такой тренер и стал лучшим в декабре месяце – Виктор Скрипник из Зари.

Мнение редакции Football.ua

На сей раз наше мнение совпадает с мнением читателей. Действительно ничейный результат Зари с сверхмотивированным Динамо – это результат, которым может похвастать далеко не каждая команда в нашем чемпионате. Отдельно хотелось бы также выделить главного тренера Колоса Ярослава Вишняка, который выиграл два матча в декабре, а вообще команда из Ковалевки имеет серию из трех побед. Такого с Колосом в этом сезоне еще не случалось.

Лучший игрок по версии читателей Football.ua

Виктор Скрипник в тяжелейшем матче на НСК Олимпийский отобрал очки у Динамо. Эта осечка киевлян позволила Шахтеру уйти на зимний перерыв в статусе единоличного лидера. Помимо этой победы на счету Скрипника еще минимальная победа над Ингульцом со счетом 1:0.

За Виктора Скрипника проголосовали больше половины читателей – 53% (501 голос). На втором месте главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби – 258 голосов. За Ярослава Вишняка из Колоса проголосовало 186 человек.

Сергей Горбаченко, Football.ua